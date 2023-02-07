Hatay’da Tan bebek ve anne babasının enkaz altından yardım çığlığı: Çok susadık yardım edin!

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 777 kişi yaralandı. 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Enkazdan kurtarılanlar ise umut ışığı oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi numara 11'deki Emek Apartmanı da Türkiye'yi yasa boğan depremde yerle bir oldu. Depreme evlerinde 6. kattaki dairelerinde yakalanan Elif Gözde ve Ogün Tütüncoğlu çifti enkaz altında yaşam savaşı veriyor. Tütüncüoğlu ailesinin üçünün de enkaz altında sağ olduğu öğrenildi.

Enkaz altında seslerini dışarıdaki insanlara duyuran Ogün Tütüncüoğlu, "Elif ve Tan'ın üzerine dolap düştü. Hepimiz aynı odadayız ve hayattayız. Çok susadık. Ne olur yardım edin" dedikleri öğrenildi. Çiftin yakınları, "Durumu kurtarma ve sağlık ekiplerine bildirdik. Ancak henüz enkazın olduğu yere gelen ekip olmadı. Ambulans gelmese bile sedye ve battaniye bile acil olarak gelebilir. Üst katta oldukları için daha rahat kurtarılabilirler. Depreme 6. katta yakalandılar" dedi.