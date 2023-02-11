Hatay’da yağmaladıkları ziynet eşyaları ve paralarla yakalandılar

Saat 16.00 sıralarında Hatay Samandağ İlçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi Nazım Hikmet Ran Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan polislerin yanına giden bir vatandaş "İleride bazı kişiler ikametleri kontrol ediyor ve yağmacı olduklarından şüpheleniyoruz" dedi. Polislerin yanlarına gittikleri ve çelişkili ifadeler kullanan üç kişinin aracında arama yapıldı. Aracın arka bagajında bir eşarp içerisinde, bir çanta içerisinde ve fileli bir torba içerisinde toplamda 68 bin dolar, bin 300 riyal, sekiz adet gram altın, iki gram altın küpe, 2'si pırlanta taşlı beş altın yüzük, beş altın bileklik, bir altın zincir kolye, 7'li çeyrek altınlı bir bileklik, bir altın bileklik, bir çift altın küpe, beş altın yüzük ve çeşitli markalardan beş şişe içki bulundu.