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Giriş Tarihi: 17.10.2021 14:16 Son Güncelleme: 17.10.2021 14:20

Hatay'da yürek yakan olay: Daha 17 yaşındaydı...

DHA
Hatay’da yürek yakan olay: Daha 17 yaşındaydı...

Hatay Erzin'de yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Direğe çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Cihan Aksoy (17) hayatını kaybetti, arkadaşı Ahmet Aşkın (17) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında İsalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Cihan Aksoy yönetimindeki 31 V 4708 plakalı motosiklet, aşırı hız ve yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cihan Aksoy ile arkadaşı Ahmet Aşkın, yola savrularak yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralıları ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen Cihan Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, Aşkın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatay'da yürek yakan olay: Daha 17 yaşındaydı...
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