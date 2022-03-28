Hataylı beşizler 2 yaşına girdi

Pandemidöneminde mahsur kaldıkları Suudi Arabistan'dan Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimiyle yurda getirilen turist rehberi Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu, büyük kızları ve beşizleri en mutlu günde pasta kesti. HatayAntakya'da yaşayan ailenin beşizleri Yusuf, Muhammed, Hamza, Necla ve Selam ablalarıyla birlite mumları üfledi. Suudi Arabistan'da korona döneminde işten çıkarıldığı için zor anlar yaşayan baba Hüseyin Huyluoğlu şu ana Antakya'da bir şirkette şoförlük yapıyor. Baba Huyluoğlu "Çok şükür beşizlerin ikinci yılına geldik. Büyüdükçe külfetleri artıyor ama yine de onların babası olmak hiçbir şeye değişilmez. İnsanlar bize çok destek oldu ve olmaya da devam ediyorlar" dedi. Anne Huyluoğlu da 'Devletimiz ve hayırseverler hep yanımızda oldu. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.