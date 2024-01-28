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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Hatice’nin katiline müebbet hapis cezası

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Hatice’nin katiline müebbet hapis cezası
İstanbul Sultangazi'de ailesiyle yaşayan 31 yaşındaki Hatice Haci eşi İssam Ali'den boşandıktan sonra Muhsin Uzun ile dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladı. Bebeği olan genç kadın eski eşi ve ailesi tarafından sürekli tehdit edilmeye başladı. Genç kadın şikayette bulundu. Ancak 26 Kasım 2022'de markete giden Hatice, kucağındaki bebeğiyle birlikte kardeşlerinin kurduğu kanlı pusuya kurban gitti. Kardeşi Arif Haji, Hatice'yi silahla başından vurdu. Bebeğinin üzerine düşen genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık Arif Haji hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ağabeyleri İbrahim ve Mustafa Hacıoğlu'na da aynı suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verildi.

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Hatice’nin katiline müebbet hapis cezası
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