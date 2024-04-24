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Giriş Tarihi: 25.4.2024

Hatıralar beyni yoruyor

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Hatıralar beyni yoruyor
Hakemli bilim dergisi Nature'da yayımlanan çalışma, hatıraları uzun süreli belleğe kaydetmek için beyin hücrelerinin zarar gördüğünü ortaya koydu. Independent'te yer alan habere göre, Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden bilim insanları, uzun süreli anıların kontrollü bir DNA hasarı ve inflamasyonla depolandığını buldu. Fareler üzerinde yapılan testlerde bu hasarın hipokampusta gerçekleştiğini gözlemledi. Beynin bu bölümü anıların oluşmasında temel bir yere sahipken, uzun süreli bellek açısından da kilit bir rol oynuyor.
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Hatıralar beyni yoruyor
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