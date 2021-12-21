Hatırlatma dozu Omicron’dan koruyor

Prof. Dr. Ateş Kara: Hatırlatma dozlarıyla antikor düzeyini yukarı çektiğimizde Omicron’dan da korunur hale geliyoruz. Sürelerini kaçırmadan hatırlatma dozlarını olmamız gerekiyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dünyada 60'tan fazla ülkede görülen Omicron varyantına ilişkin güncel sonuçlar ve aşılamada hatırlatma dozlarının önemine ilişkin bilgileri paylaştı.
Kara, "Delta varyantı yaklaşık 6-7 haftalık bir periyotta, bulunduğu bölgede hakim virüs haline geliyordu. Omicron'da bu süre neredeyse günlerle ifade ediliyor. İki haftalık bir süre içerisinde de bulunduğu bölgede hakim hale geliyor. Omicron'un çok hızlı ve kolay bulaşması nedeniyle maske ve mesafe kuralları daha çok önem kazanmaya başladı. Bu, özellikle havaların soğuduğu, kapalı mekânlarda daha fazla zaman geçirdiğimiz dönemlerde iyice ön plana çıktı. O nedenle lütfen bu dönemde maske, mesafe ve havalandırmaya azami değil maksimum özen gösterelim" dedi.
Omicron'un özellikle risk altındaki kişileri olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Kara şöyle konuştu:
HATIRLATMA DOZU ÇOK ÖNEMLİ
"Delta'dan farklı olarak Omicron'da 50'den fazla mutasyon daha bulunuyor. Diyelim ki normalde 8 düzeyindeki antikor, kişiyi Delta varyantından koruyordu, bu düzey 6'ya inerse de kişi ağır hastalanmıyordu. Aşıyla ise 90-100 gibi bir antikor değeri elde ediliyordu ve bu da çok ciddi koruma sağlıyordu. mRNA aşısında ise 200 gibi bir değer elde ediliyordu, bu nedenle de biraz daha uzun koruma oluşuyordu. Fakat hastalıktan korunmak için gereken, örnek olarak verdiğim, bu 8 düzeyindeki antikor değerinin Omicron'da daha yukarılarda, 40 civarında olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşıda elde ettiğimiz antikor düzeyi aşağılara inmeye başladığında Omicron'a karşı hassas hale geliniyor. Şu an bu süre aşılarda 3 ay gibi görünüyor. Yani 3 ay içerisinde aşıdan elde edilen antikor seviyesi 40'ların altına iniyor, Omicron kişiyi tekrar yakalayıp hastalanmasına sebep oluyor. Bu nedenle zamanında hatırlatma dozlarıyla bunu yukarı çektiğimizde Omicron'dan da korunur hale geliyoruz. Birinci ve ikinci doz aşı olduğumuzda antikor düzeyi 100 oluyorsa, hatırlatma dozuyla bu bazen 300'e kadar çıkıyor. Sürelerini kaçırmadan hatırlatma dozlarını olmamız gerekiyor. AA
OMİCRON VARYANTI KAYNAKLI İLK ÖLÜM
ABD'de Omicron varyantından ilk can kaybının, Teksas eyaletine bağlı Harris County'de yaşandığı bildirildi. Harris County Yargıcı Lina Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden erkek hastanın 50'li yaşlarda ve aşısız olduğu bilgisini paylaştı. ABD'de Omicron'un görülme sıklığı 6 kat arttı. AA
PANDEMİYE KARŞI YENİ SİLAH: BURUN SPREYİ
İngilizDaily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Avustralyalı bilim insanlarının kanser hastalarının Kovid-19'a yakalanmasını önlemek amacıyla geliştirdiği burun spreyi, salgınla savaşmak için yeni bir silah olabilir. Peter MacCallum Kanser Merkezi ve Royal Melbourne Hastanesi'ndeki bir ekip tarafından geliştirilen kanser ilacı interferonunu içeren burun spreyi, 7 ay boyunca 175 hasta üzerinde denendi. Katılımcıların hiçbiri Kovid-19'a yakalanmadı. Bilim insanları, spreyin en savunmasız gruplar için ekstra bir koruma sağlayacağını umuyor. DIŞ HABERLER