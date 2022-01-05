Hatırlatma dozuna büyük ilgi var

Trakya'da aşı merkezlerinde ve hastanelerde "hatırlatma dozu" yoğunluğu sürüyor. Aşılanma oranının yüksek olduğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 ile mücadelede hatırlatma dozu uygulaması da tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Tekirdağ en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasında bulunurken, aşılama oranı da yüzde 82,3'e ulaştı. Tekirdağ'da birinci doz 820 bin 446, ikinci doz 759 bin 731, üçüncü doz 267 bin 771 bin olmak üzere toplam 1 milyon 847 bin 948 aşı uygulandı. Kırklareli en az bir doz aşılama oranı %90, en az iki doz aşılanma oranı %84.7 ile Türkiye'de 5. Sırada yer alıyor. Kırklareli'nde hatırlatma dozu olanların sayısı ise 130 bine ulaştı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vatandaşlar, gerekli formları doldurmalarının ardından kısa süre içinde aşılarını oluyor. Edirne de koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren hep mavi kategoride yer aldı.
65 İLDE VAKALAR AZALDI
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 18-24 Aralık'ta İstanbul ve İzmir'de arttı, Ankara'da azaldı. Ülke genelinde 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 3 il Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 5 il Eskişehir, İstanbul, Gümüşhane, Kırklareli ve Edirne olarak kayda geçti. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde değişmedi. ANKARA
4'ÜNCÜ DOZ BIONTECH ANTİKORU 5 KAT ARTIRIYOR
İsrail'de yapılan ve sonuçları hükümet tarafından kamuoyuna açıklanan araştırmaya göre Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının 4'üncü dozunun uygulanmasından bir hafta sonra antikorlarda beş kat artış oluyor. Bulguların, dünyada hızla yayılan Omicron varyantının sağlık üzerindeki etkisini azaltmada 4'üncü doz aşının ne kadar etkili olabileceğine dair ilk bakışlardan birini sunduğu vurgulandı. DIŞ HABERLER