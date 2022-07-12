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Giriş Tarihi: 12.7.2022

Hatırlatma dozuna yoğun ilgi

AA
Hatırlatma dozuna yoğun ilgi
Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne aşılarını olmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Bakanlık, Kovid-19'la mücadele kapsamında, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişilere yeni hatırlatma dozu randevularını dün itibarıyla e-Nabız sistemine tanımladı. Bu kapsamdaki kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak hatırlatma dozlarını yaptırabiliyor. Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebiliyor. Uygulamanın başladığı ilk gün randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelenler de aşı polikliniğinde uzun kuyruk oluşturdu.



'TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK'
Hatırlatma dozunu yaptıran 61 yaşındaki Yaşar Sezgin, "Bu benim 4. doz aşım. Koruyucu ve önleyici bir tedbir olarak bu aşıyı yaptırıyorum. Bunu toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum. Buradaki yoğun ilgiden anladığım kadarıyla birçok kişi de böyle düşünüyor. Herkesi bu duyarlılığı göstermeye davet ediyorum" dedi.

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Hatırlatma dozuna yoğun ilgi
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