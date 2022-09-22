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Giriş Tarihi: 22.9.2022 10:37 Son Güncelleme: 22.9.2022 10:46

Hava destekli asayiş uygulaması: 53 gözaltı

Adana’da hava destekli, 2 bin 200 polisle asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Hava destekli asayiş uygulaması: 53 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde hava destekli, 2 bin 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca 33 bin 728 adet uyuşturucu hap, farklı gramajlarda esrar, metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, durdurulan araçlarda içerisinde çocuk olanlara oyuncak hediye etti. Uygulamaları yıl içerisinde belirli periyotlarla yapacaklarını aktaran İnci, "Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Çocuklarımızın güvenli caddelerde gezmesi için bu uygulamaları yıl içerisinde belirli periyotlarla yapacağız" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı ile 2 bin 200 polisin görev aldığı 'Adana Huzur ve Güven' adlı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 17 bin 528 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı. Trafik yönünden 5 bin 740 araç kontrol edildi, çalıntı 5 motosiklete el konuldu, 97 araca 237 bin 576 lira para cezası yazıldı, 18 araç trafikten men edildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI, CEZA YAZILDI

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise usulsüzlük tespit edilen 17 iş yerine idari işlem yapıldı, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapmaktan 18 kişiye 4 bin 986 lira idari para cezası uygulandı ve yaşı küçük 6 kişiye adli işlem yapıldı. Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 97 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 7 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 1 kesici aletin yanı sıra 2 kilo 167 gram esrar, 255 gram sentetik uyuşturucu, 33 bin 728 uyuşturucu hap ele geçirildi.

OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde düzenlenen uygulamayı yerinde ziyaret etti. Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda içerisinde çocuk olanlara İnci, oyuncak hediye etti. Ayrıca Doğan İnci, uygulama yapılan yerde çocuklarla sohbet etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan İnci, "Şehrimizin 5 bölgesinde 340 ekibimiz, 2200 personelimiz ile 50 noktada uygulama yapmaktayız. Uygulamamız sabahın erken saatlerinde başladı ve gece yarısına kadar devam edecek. Adana'nın huzuru için, tüm bölgelerde tüm personelimiz ile birlikte uygulamalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu uygulamalardan çok memnun" dedi.

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Hava destekli asayiş uygulaması: 53 gözaltı
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