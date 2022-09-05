Hava durumu 5-10 Eylül 2022: Meteoroloji sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı?

Meteoroloji son dakika uyarısı ile bazı iller için sağanak yağış, fırtına ve sel uyarısı yaptı. Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirler başta olmak üzere tüm bölgelerde sorgulanmaya başladı. Hava durumu bugün birçok bölgede yağmurlu ilerliyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte, 5 Eylül hava durumu tahminleri…
HAVA DURUMU 5-10 EYLÜL 2022
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
METEOROLOJİ UYARDI: KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ve yarın şiddetli yağmur beklenen Marmara ve Karadeniz bölgesinde düşük sıcaklıklar ve yağış Çarşamba gününden itibaren bölgeyi terk etmeye başlayacak.
İSTANBUL: 22,2 (Gök gürültülü sağanak yağış)
ANKARA: 22.1 derece (parçalı bulutlu)
İZMİR: 25,8 (Rüzgarlı)