Hava durumu nasıl ? Meteoroloji’den kritik hafta sonu hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini yaptı ve birçok vatandaş, hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna cevap arıyor. Dışarı çıkacak vatandaşlar, yarın hava nasıl sorusunu yöneltiyor. Ülkenin bazı yerlerinde çöl fırtınaları beklenirken, kıyı kesimlerinde yağış ön görülüyor. Peki, hava durumu nasıl olacak? İşte MGM hava durumu tahminleri
METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte.
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Parçalı, yer yer çok bulutlu İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli çevreleri kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr Kuzey ve Kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.