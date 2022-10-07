Hava durumu nasıl ? Meteoroloji’den kritik hafta sonu hava durumu uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte.