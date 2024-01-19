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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Hava sıcaklıkları düşüyor toprak yağmura doyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bir haftalık tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren tüm yurtta 8 ila 10 derece düşecek. İstanbul, Ankara ev İzmir’de yağış bekleniyor

Hava sıcaklıkları düşüyor toprak yağmura doyacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren tüm yurtta 8 ila 10 derece düşecek. İstanbul'da pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.



8-10 DERECE AZALACAK
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi bekleniyor. 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Bu düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak. Ankara da cumartesi gününe yağmurla girecek ancak yağmur çok kuvvetli olmayacak. Sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında değişecek. İzmir yarın ılık ama yağışlı bir güne uyanacak. 19 dereceye varan sıcaklıklara rağmen yağmur gün boyu aralıklarla devam edecek. İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Bursa'da kuvvetli sağanak beklenirken diğer iller de kuvvetli olmasa da yağmurlu bir gün geçirecek. Ancak genel olarak bu hafta sonu ılık bir hava hâkim olacak.

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Hava sıcaklıkları düşüyor toprak yağmura doyacak
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