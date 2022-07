Havada, karada, denizde daima hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı ile özel harekât icra eden ilk ve tek deniz komando birliği olan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, her şartta ve koşulda ülke menfaatlerinin korunması için yarım asrı aşkın süredir her görevi başarıyla icra ediyor.1962'de açılan ilk SAT Özel İhtisas Kursu'ndan verilen mezunlar ile kurulan SAT Komutanlığı, yarım asırdır deniz komandosu yetiştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinden istekli ve gönüllü subay ve astsubaylar arasından seçilen kursiyerler, 52 hafta süren çok yoğun, ağır psikolojik ve fiziksel eğitimlerden geçiyor.SAT Özel İhtisas Kursu süresince, her ortamda görev yapabilmeleri amacıyla dalış, atış, tahrip, paraşüt, özel keşif ve istihbarat toplama gibi farklı alanlarda, özel harekâta dair tüm eğitimler alınıyor. SAT'lar, kara ve kıyı birliklerine ve su üstü unsurlarına kendilerine özgü teknik ve taktikler ile havadan, karadan ve su altından veya üstünden intikal ederek gece ve gündüz yaklaşıp, hedeflerini iz bırakmadan etkisiz hale getirebiliyor. Su üstünden sadece SAT Komutanlığı envanterinde bulunan özel deniz vasıtaları olan ATAK ve SAT botları ile intikal edebilen timler, Mavi Vatan'ın her köşesinde istendiği zaman istendiği şekilde hazır bulunuyor.İstanbul Beykoz'daki Sualtı Taarruz Grup Komutanlığı bünyesinde yapılan SAT timi eğitimlerinde, kursiyer subay ve astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor. SAT komandolarının güne fizik kondisyon yaparak başladığı eğitimler, karada veya denizde kimi zaman 1 saati aşan kardiyo egzersizleri kimi zaman ise yüksek yoğunluklu antrenmanlarla devam etti. Spor faaliyetleri sonrasında kursiyerler, kimi zaman birkaç saat kimi zaman günlerce süren planlı eğitimlere katıldı. Uzman eğitmen kadrosunun liderliğinde zorlu bir eğitime tabi tutulan kursiyerler, eğitim alanındaki hedefleri ateşli silahlarla tam isabet vurdu. Atış eğitimleri, SAT Özel İhtisaslı personelin aldığı nitelikli eğitimler neticesinde her türlü silahı çok etkili şekilde kullanabildiklerini ortaya koydu. Eğitim faaliyetleri sırasında, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yapan ve meskûn mahal baskını gerçekleştiren SAT komandoları ayrıca uçaktan paraşütle denize atlayarak, su altı yüzücüleriyle hedefe gizlice ulaşma görevini de başarıyla icra etti. AA