Haberler Yaşam Haberleri Havada rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:38

Havada rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti

İstanbul- Bogota seferini yapan uçakta rahatsızlanan Kolombiyalı yolcu hayatını kaybetti.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Havada rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmek üzere dün saat 10.10'da İstanbul'dan kalkış yapan TK801 sefer sayılı tarifeli uçağında yolculardan biri rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahale kabin memurları tarafından yapılırken 282 yolcusu bulunan ve Atlas Okyanusu üzerinde seyir halindeki Boeing 787-9 tipi THY uçağının pilotu İrlanda Shannon Havalimanı'na acil iniş kararı aldı. Havalimanı itfaiyesi ve sağlık ekipleri tarafından karşılanan uçağın inişinden kısa bir süre sonra 75 yaşındaki Kolombiyalı yolcunun öldüğü öğrenildi. Uçak gecikmeli olarak seferini tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
HDP'li Gergerlioğlu'ndan TBMM'de provokasyon: AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki
Son dakika... Kriz tırmanıyor: ABD'den flaş İran açıklaması!
Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Yıldırım Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı!
Başkan Erdoğan 'makas altın mı?' diye sordu: Aliyev'den açılışa damga vuran yanıt!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Artık bizim Tayfun’umuz da var! bunlar bir yerlere işaret oluyor
SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın'daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm
Aliyev’in halter şovuna şampiyondan ilk yorum: Çok korktum
İBB yönetimi dev projeyi adeta çürümeye terk etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Havada rahatsızlanan yolcu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA