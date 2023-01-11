Haberler Yaşam Haberleri Havai fişekle dehşet saçmıştı: Platonik aşık hakkında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 11.1.2023 13:54 Son Güncelleme: 11.1.2023 13:55

Havai fişekle dehşet saçmıştı: Platonik aşık hakkında flaş gelişme

İstanbul Bayrampaşa'da saplantılı olduğu Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'e havai fişekle saldıran Fatih Sümer, gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı...

DHA
Havai fişekle dehşet saçmıştı: Platonik aşık hakkında flaş gelişme

Akılalmaz olay, 9 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Fatih Sümer, saplantılı olduğu Esra I.'nın bir sevgilisi olduğunu, bu ilişkiye de arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Ertürk'ü suçlayan şüpheli, kadının çalıştığı mağazaya 16 havai fişeği ateşleyerek attı. Saldırıda yaralanan olmazken, mağaza içerisinde maddi hasar oluştu. Ertürk'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli Sümer'i dün bir AVM'de göz altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Fatih Sümer 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Havai fişekle dehşet saçmıştı: Platonik aşık hakkında flaş gelişme
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