Havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü bariyere çarptı: 1 ‘i ağır 6 kişi yaralandı

Kaza sabah erken saatlerinde 07.45 sıralarında Yassıören Yolu İstanbul Havalimanı istikameti, Kemerburgaz sapağında meydana geldi. İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada minibüsün kapısı yerinden kopup yola savrulurken, yolcular minibüste sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.