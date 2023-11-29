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Giriş Tarihi: 29.11.2023 12:00 Son Güncelleme: 29.11.2023 13:21

Havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü bariyere çarptı: 1 ‘i ağır 6 kişi yaralandı

İstanbul Eyüpsultan’da Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü şoförünün olumsuz hava şartlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü bariyere çarptı: 1 ‘i ağır 6 kişi yaralandı

Kaza sabah erken saatlerinde 07.45 sıralarında Yassıören Yolu İstanbul Havalimanı istikameti, Kemerburgaz sapağında meydana geldi. İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada minibüsün kapısı yerinden kopup yola savrulurken, yolcular minibüste sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü bariyere çarptı: 1 ‘i ağır 6 kişi yaralandı
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