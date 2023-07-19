Havayolu ile gelen turist sayısı 7 milyonu geçti

YÜZDE 24 ARTIŞ YAŞANDI

2023 turizm sezonuna iyi bir giriş yapan Antalya'ya, 2022 yılının 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında hava yoluyla 5 milyon 658 bin 218 turist ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 7 milyon 37 bin 883 olarak gerçekleşerek artış %24 oldu. 2023 yılının 1 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %10 artış kaydetti.

İKİ HAFTADA 1.5 MİLYON TURİST GELDİ

01-18 Temmuz Arası 1,5 Milyonu Aşkın Turist Hava Yoluyla Antalya'ya geldi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da 2023 yılının turizm verilerindeki yükseliş trendi tüm hızıyla devam ediyor. 1 Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 514 bin 216 olarak gerçekleşirken bu rakam 2022 yılında 1 milyon 373 bin 704 olarak gerçekleşti. Turizm de rekorlar yılı olarak tabir edilen 2019'da ise aynı tarihlerde 1 milyon 487 bin 528 turist şehri hava yoluyla ziyaret etti.