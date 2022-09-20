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Giriş Tarihi: 20.9.2022 13:22

Havuzda kalp krizi geçiren genç boğularak hayatını kaybetti

Adana’da yüzmek için girdiği otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun Songürer (32), boğuldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Orkun Songürer’in boğulduğu saptandı.

DHA
Havuzda kalp krizi geçiren genç boğularak hayatını kaybetti

Olay, dün Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldığı otelde kimsenin olmadığı havuza yüzmek için giren Orkun Songürer, rahatsızlandı. Bir süre sonra Songürer'in havuzda hareketsiz yattığını gören görevlinin ihbarı üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Orkun Songürer'in boğulduğu saptandı.
Orkun Songürer'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Havuzda kalp krizi geçiren genç boğularak hayatını kaybetti
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