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Giriş Tarihi: 3.12.2023 11:32

Hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı iddiası: 1 gözaltı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ‘hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı’ iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA
Hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı iddiası: 1 gözaltı

Karşıyaka Nergis Mahallesi, Nergis Parkı'nda değişik zamanlarda 5 kişinin ve 1 köpeğin pompalı tüfekle vurularak yaralandığı iddiası polisi harekete geçirdi. Ancak, poliste herhangi bir müracaatın bulunmaması üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya konu olan bölgede incelemelerini yoğunlaştırdı.

AYAĞINA BAKTIĞINDA KAN AKTIĞINI GÖRDÜ

Çalışmalar sırasında, 'hayalet nişancı' tarafınan silahla yaralandığı belirten Sevgi T.'nin ifadesine başvuruldu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahallede yapılan çalışmalar hakkında, Polis merkezine herhangi bir müracaatı bulunmayan Sevgi T.'nin "15.11.2023 saat 13.50 sıralarında bahse konu olay adresinde bulunan iş yerine girdiği sırada önce ince bir şekilde çat diye ses duyduğu akabinde ayağında bir ağrı hissettiği ayağına baktığında kan aktığını gördüğünü, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gittiğini ve ayağına saçma isabet ettiğini öğrendiğini, kimseden şüphelenmediğini olay anında herhangi şüpheli bir durum yaşamadığını" söylediği belirtildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sevgi T.'nin davacı ve şikayetçi olduğu belirtildi. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılarak, konu ile ilgili polis merkezlerine başka bir müracaat olmadığı aktarıldı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran il emniyet müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 3 şüphelinin adreslerini tespit ederek gece saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerden, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Y.A.T. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Hayalet nişancı 5 kişiyi yaraladı iddiası: 1 gözaltı
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