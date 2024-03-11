Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine çığ düşmesi sonucu ölen kadın Türk rehber İsmet İnan'ın cenazesi, bulunduğu yerden helikopterle alındı. Nepal'in Katmandu bölgesinde bulunan Manuslu Dağına tırmanan ilk Türk kadın olan 52 yaşındaki İsmet İnan'ın hayali Everest'e tırmanmaktı.Türk rehber İsmet İnan'ın (52) cenazesi AFAD, UMKE, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince bulunduğu yerden alınarak, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi bahçesine indirildi.