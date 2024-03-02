Hayali Gazze’deki nişanlısına kavuşmak

Manisa'da yaşayan Mertcan Gökay, üniversitedeyken Filistinli Haya Hamouda (24) ile nişanlandı. Ancak Haya, savaş çıkınca 16 Ocak'taki düğüne gelemedi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Gökay, 6 aydır görmediği nişanlısını Türkiye'ye getirip evlenmek istiyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Mertcan Gökay (27), 3 yıl önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuduğu sırada, aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan Filistinli Haya Hamouda (24) ile tanışıp arkadaş oldu. İkilinin bu birlikteliği zamanla aşka dönüştü. Çift, mezun olmalarının ardından ise ailelerinin de onayını alarak, 1 Temmuz 2023'te Eskişehir'de nişanlandı. Geçen 16 Ocak'ta da evleneceklerdi.Nişanın ardından Hamouda ülkesine dönerken, Gökay vatani görevini yapmak üzere askere gitti. Hamouda'nın ülkesine dönmesinden bir süre sonra İsrail'in Filistin'e saldırıları başladı. Saldırılar sonrası Gökay'ın nişanlısı ve ailesi ile irtibatı kesildi. Haya Hamouda ve ailesi savaş nedeniyle Filistin'den çıkamayınca genç çiftin de hayalleri suya düştü. Hamouda ve ailesi 16 Ocak'taki düğüne de gelemedi.SABAH'a konuşan Mertcan Gökay, "Nişanlım ailesi ile birlikte Samsun'daki yemin törenine gelmişti. O dönemde savaş yoktu. Ben Samsun'dan sonra Kıbrıs'ta askerliğime devam ettim. O da Filistin'e döndü. O günden beri bir daha yüz yüze görüşemedik. Nişanlımı 6 aydır göremiyorum. Sürekli internet kesintisi var. Bu nedenle her zaman iletişim kuramıyorum. Ne hayaller kurmuştuk. Savaş çıkınca hepsi yıkıldı. Artık, sadece rüyalarımda görebiliyorum. Sevgimizi evlilikle taçlandırmak istiyorduk. Nişanlım ve annesi Mısır Refah Sınır Kapısı'ndan buraya gelebilir. Türk yetkililerden yardım istiyorum" dedi.