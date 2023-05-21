Hayallerinde engel tanımadı

Yüksekten düşme sonucu 16 yaşındayken boynu kırılan Kübra Denizci (35), tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldığı hayatında, hiçbir "engele" teslim olmadı. Açık öğretim lisesi okudu, iki üniversite bitirdi, ehliyet aldı ve yıllarca fizik tedavi gördü. 2 yıl önce motor sporlarında ralli pilotu olmayı kafasına koydu ve aylar sonra bu hayaline kavuştu. Motor sporlarında engelli engelsiz, herkesin aynı kategoride yarıştığını vurgulayan Denizci, Türkiye'de yarışan ilk engelli kadın pilot oldu. Dünyada da omurilik yaralanması sonrası ralli yapabilen iki kadın pilottan biri olan Denizci'nin bu başarısı, Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından tüm dünyaya duyuruldu. DHA