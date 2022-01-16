Hayat ışığım

Kırklareli'nin Vize ilçesinden yaşayan 58 yaşındaki Bülent Türker, 23 yaşındayken gittiği Hollanda'da uzun yıllar banka müdürlüğü yaptı. Daha sonra çeşitli firmalarda yöneticilik yapan Türker, 10 yıl önce döndüğü Türkiye'de görme yetisini kaybeden bir sokak köpeği ile karşılaştı. Köpeği tedavi ettiren Türker'in o günden sonra sokak hayvanlarına ilgisi arttı. Vize'ye dönerek gelirinin bir bölümünü sokak hayvanları için harcamaya başladı. Ormanlardaki sokak köpeklerini beslemek için aracıyla sık sık uzun yol kateden Türker, onları kaynattığı kemik suyu, konserve ve kuru mamayla besliyor.
MASAL DA ANLATIYOR
Sokakta yaşayan hayvanların karınlarını doyurduktan sonra onlara masal da anlatan Türker, "Her gün geliyorum, onlara masallar, hikayeler anlatıyorum, karınlarını doyurduktan sonra oynuyoruz. İnsanlardan daha candan davranıyorlar. Hiçbir beklentileri yok. Ormanlar bu sahipsiz canlarla dolu. Kışın onları çok zor şartlar bekliyor. Lütfen herkes hayvanlara doğaya sahip çıksın" dedi.