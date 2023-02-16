Hayat kurtaran madenciler: Yorulduk ama bizim için hayat kurtarmak daha önemli

'YORGUNLUK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL'

Kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin amiri madenci Murat Çoban, 10 gündür devam edilen çalışmalarda yorulduklarını ancak kendileri için hayat kurtarmanın, yorgunluktan daha önemli olduğunu belirtti. 3 çocuk babası Çoban, ''11 yıllık madenciyim. Buraya yardıma geldik. 10 gündür buradayız. Gündüz çalışıyoruz. Akşam canlı haberi aldığımızda olay yerine gediyoruz. Biz buraya sabah geldik. Canlı olabilir, diye. İnşallah çıkar. Canlı varsa biz tahkimat yaparak giriyoruz. Madende yaptığımız gibi domuzdamı, sarma çekiyoruz. 3 kişi sağ olarak çıkardık. Yorulduk ama yorgunluk bizim için önemli değil. Hayat kurtarmak bizim için daha önemli. Ne kadar can kurtarabilirsek o kadar daha iyi. Hiç tereddüt etmeden bırakıp geldim. Onlarla görüntülü telefonla görüşüyoruz" diye konuştu.