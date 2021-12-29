“Hayat Tamircisi” Hasan, nerede bir engelli hayvan varsa yardıma koşuyor

Mardinli Hasan Kızıl'ın, hayattaki en önemli tutkusu engelli köpek, kedi, kuzu, inek ile vahşi hayvanların yeniden yürümesini sağlamak.
Kızıl, bu tutkusunu da kendi yaptığı protezlerle hayvanlara yeniden hayat vererek yaşatıyor.
Hayvanlar nerede istismara maruz kalır ya da kaza geçirirse, memleketi Mardin'de hemen harekete geçen Hasan Kızıl, söz konusu hayvanlara derman oluyor.
Yardımı sayesinde, engelli hayvanları normal bir hayata döndüren Hasan'ın bu iyilikleri sayesinde Mardin'de "Hayat Tamircisi" olarak tanınıyor.
Lise mezunu 27 yaşındaki Hasan Kızıl, bugüne kadar sokak, evcil ve vahşi doğada engelli hayvanlara yönelik yaptığı çalışmaları SABAH'a anlattı.
Yaklaşık 6 yıldır engelli olan evcil ya da vahşi hayvanlara protez taktığını belirten 'Hayat Tamircisi' Hasan Kızıl, kendisi için bir tutku olan hayvanlara yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye'nin neresinde olursa olsun yardıma muhtaç hayvanlara desteğe gittiğini söyledi.
Şuana kadar evcil ya da vahşi hayvanlardan oluşan 800 hayvana protez taktığını ve bu nedenle 800 ayrı canının olduğunu ifade eden Kızıl, "Sokaklarda ve doğada sürekli gezerek, engelli hayvan arıyorum. Doğada gördüğüm Sincap'a, Tilki'ye protez bacak takarak bir şekilde yürümelerini sağladım.
Avlanma sırasında pençesini kaybeden yaralı bir Kartal'a da protez pençe taktım. Yine görme engelli köpekler için de yüz siperi geliştirdim. Söz konusu siper sayesinde köpekler bir engele takılmadan bir şekilde yolunu buluyor" dedi.
AFRİKA'DAKİ GERGEDANLARA PROTEZ BOYNUZ
Afrika'da avlandıktan sonra boynuzları kesilen Gergedanlar için de protez boynuz geliştiren Kızıl, şimdilerde ise, ayaklarını kullanamayan 4 aylık bir kedi üzerinde çalıştığını söyledi.
Kızıl, kediyi beyinden gelen sinyallerle yürütmek için EEG bio sensor proje üzerinde çalıştığını belirterek, kedinin kafasına yerleştirilen bir dijital bant sayesinde beyinde gelen sinyallerle ayaklarını kullanabileceğine dikkat çekti.
Kızıl, çalışmalarında hayvanların dokusuna uygun materyaller kullandığının altını çizdi. Muğla ve Marmaris'teki orman yangınlarına gönüllü olarak giden Kızıl, burada 200 hayvanı kurtardığını belirterek, 3'üncü sınıfların Türkçe derslerinde hayat tamircisi olarak öğrencilere ders verildiğini de söyledi.
"KÖTÜ HAYVAN YOK, KÖTÜ YETİŞTİRCİ VAR…"
Öte yandan, son günlerde yaşanan köpek saldırıları ile Gaziantep'te Pitpull tarafından uğradığı saldırıda ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş olayına dikkat çeken Hasan Kızıl, doğada yaşayan her hayvanın masum olduğunu ifade ederek, söz konusu olayları "Kötü hayvan yok, kötü yetiştirici var" diye yorumluyor.