“Hayat Tamircisi” Hasan, nerede bir engelli hayvan varsa yardıma koşuyor

Şuana kadar evcil ya da vahşi hayvanlardan oluşan 800 hayvana protez taktığını ve bu nedenle 800 ayrı canının olduğunu ifade eden Kızıl, "Sokaklarda ve doğada sürekli gezerek, engelli hayvan arıyorum. Doğada gördüğüm Sincap'a, Tilki'ye protez bacak takarak bir şekilde yürümelerini sağladım.