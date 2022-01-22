Hayata dönüş

Antalya'da denizde hareketsiz halde bulunan ismi belirlenemeyen genç 20 dakikalık kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürüldü. Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi falezlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Deniz üzerinde bir kişinin yardım istediğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsa karadan ulaşamayınca deniz polisinden yardım istedi. Antalya Yat Limanı'ndan çıkan deniz polisi su üzerinde hareketsiz olarak bulunan şahsı bota alarak Yat Limanı'na çıkardı.

KALP MASAJI YAPTI

Deniz polisi nabız alamadığı genci hayata döndürmek için dakikalarca mücadele etti. Önce bot üzerinde kalp masajı yapılan gence farklı polisler tarafından karada da 20 dakika kalp masajı yapıldı. Bir polis ekibi tarafından ise suni teneffüs uygulandı.

Hayata döndürülen kimliği belirsiz kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis sahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.