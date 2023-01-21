“Hayata İyi Bakarız” Ekolojik Okuryazarlık kurumsal sosyal sorumluluk projesi başlıyor

Türkiye dahil olmak üzere, bulunduğu tüm coğrafyalarda sosyal fayda projelerine imza atan Hayat Holding, "Hayata İyi Bakarız" Ekolojik Okuryazarlık Projesi'ni düzenlediği bir basın toplantısıyla duyurdu. Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda, T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar da kapanış konuşması gerçekleştirdi. "Ekolojik Okuryazar Nesiller" başlığı altında düzenlenen panel bölümünde ise, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Perktaş, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bengisu Koyuncu panelist olarak yer aldı.

İklim değişikliği farkındalığına katkıda bulunma, gezegendeki kaynakların kıtlığına dikkat çekme, kaynakları koruma ve bilinçli tüketmeye yönelik davranışları geliştirme hedefiyle yola çıkan "Hayata İyi Bakarız" Ekolojik Okuryazarlık Projesi, oyun ve görsel aktivitelerle zenginleştirilmiş müfredata uygun içerikleriyle, daha iyi bir dünya için çocukları erken yaşta eğiterek farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

"Hayata İyi Bakarız" Ekolojik Okuryazarlık Projesi'nin tanıtım toplantısına katılan T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, projenin önemiyle ilgili şunları söyledi: "Hükûmetler arası İklim Değişikliği Paneli'nin araştırmalarına göre iklim krizi kapımızda. Dünyamızın ve canlıların yaşamlarına sağlıklı şekilde devam etmesi için bu durumu yavaşlatmak ve tersine çevirmek için üstümüze büyük sorumluluklar düşüyor. Bunun en önemli yollarından biri şüphesiz geleceğimiz olan çocukları bilinçli, farkındalığı yüksek, ekolojik duyarlılıkları olan bireyler yetiştirmekten geçiyor. Millî Eğitim Bakanlığı'mız sürdürülebilirlik, çevre bilincine yönelik tutum ve davranışları geliştirmede çocuklara, gençlere ve eğitimcilere yönelik önemli adımlar atıyor. Bu eğitimlerle bizden sonra, çocuklarımızın dünyamız için en faydalı kararları verebilecek ve doğru adımlar atabilecek olgunluğa erişeceklerine inanıyoruz. Bu doğrultuda 'Hayata İyi Bakarız' Ekolojik Okuryazarlık Projesi, çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırarak farkındalık yaratma konusunda çok kıymetli bir proje. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik, uzman isimlerle titizlikle hazırlanmış bu eğitimin çocuklarımıza katkısı olacağına inancım tam."

"İŞ DÜNYASINI EKOLOJİK OKURYAZARLIK EĞİTİM PROJESİNİN BİR PARÇASI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, vizyonlarını "Nesiller boyu fayda sağlamak" teması üzerine dayandırdıklarını ve tüm faaliyetlerini karbon ayak izini en aza indirme gayesiyle gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Hayat Holding olarak sürdürülebilirliği, sadece çevre olarak değil, insan kaynağından verimliliğe oldukça geniş bir kapsamda ele alıyor, iş süreçlerimizi buna göre düzenliyoruz. Enerji verimliliği ve kaynakların etkin kullanımı konusunda attığımız adımlar bunun somut göstergesi. Ancak kurumların sadece kendini dönüştürmesi yeterli değil. Toplumun dönüşümüne hizmet eden, iyiliğin nesilden nesile aktarıldığı uzun vadeli, kalıcı ve sürdürülebilir projelere imza atmak çok önemli. Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi'nin çıkış noktası budur. Yarının dünyası, iklim farkındalığı yüksek bir nesle ihtiyaç duyacaktır. Çocuklara erken yaştan itibaren yapılan her yatırım, sadece çocuğun yaşamını dönüştürmekle kalmayarak, bilinçli kuşakların yaşam sürdüğü refah içinde bir dünya anlamına geliyor. Bu nedenle tüm iş dünyasını buradan ekolojik okuryazarlık eğitimlerinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Birimiz değil, hepimiz Hayata iyi bakalım…"

"Hayata İyi Bakarız" Ekolojik Okuryazarlık projesinin içerik kurulunda yer alan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Perktaş da projenin içerik ve önemi ile ilgili şunları söyledi:

"Özellikle ilköğretim seviyesindeki çocuklara biyoçeşitlilik ve iklim değişimi kavramlarına ilişkin bilgilerin ulaşması yakın gelecekte karşı karşıya kalacağımız çevre problemlerine karşı olumlu katkı sağlayacaktır."

Öğretmenlerin ekolojik okuryazarlık eğitimi konusunda projeye katkı sağlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Bengisu Koyuncu da konuşmasında şunlara değindi: "Yaşadığımız çevrenin korunması, çevre farkındalığı gibi sosyal konuları disiplinler arası bütünde verebilecek en etkili öğrenme düzeyi ilkokuldur ve bu da ilkokul öğretmenleri tarafından verilebilir."

Çocukların öğrenmesinde oyunun önemini vurgulayan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan ise şöyle dedi:

"Çocukların, ekolojik okuryazarlık konularını yaşlarına göre oyun yoluyla öğrenmeleri, bu öğrenimin içselleştirilmesi ve kalıcı olması adına en verimli araçtır. Özellikle ailelerin de projede yer alması, aile içinde oyun kurarak öğrenime katkı sağlayacaktır."

Hayata İyi Bakarız, Ekolojik Okuryazarlık Projesi Hakkında

Birleşmiş Milletler' in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' nın 4. maddesi "Nitelikli Eğitim", 10. Maddesi "Eşitsizliklerin Azaltılması, 13. maddesi "İklim Eylemi" ve 17. madde olan "Amaçlar için Ortaklıklar" çerçevesinde hayata geçen projenin hedef kitlesini, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile öğretmen ve veliler oluşturuyor.

Proje, hedef kitlenin iklim değişikliğine uyumlarını güçlendirme, dirençliliklerini destekleme ve ekolojik okuryazarlık kapsamında bilgi ve gelişimlerinin artırılarak, kaynakların tükenmesini önleme ve korumaya yönelik davranışlarının geliştirilmesini amaçlıyor.

Eğitim içerikleri "Biyoçeşitlilik", "İklim & iklim değişimi", "Ekolojik okuryazarlık" ve "Doğal kaynaklar & sürdürülebilirlik" başlıklarını kapsıyor.

Proje, öncelikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuraklık Haritası'na göre Türkiye temsili olarak belirlenen 10 ilde (Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Giresun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Erzurum, Malatya) uygulamaya alınacak. Proje süresi boyunca her yıl bu illere yenileri eklenerek projenin etki alanının genişletilmesi hedefleniyor.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın 2. Dönemi'nde başlayacak.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar Dönemi kapsamında 300 okulda, 600 öğretmen, 30.000 öğrenci ile 60.000 veliye ulaşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Hayat Holding iş birliğinde 300 okula Hayat Kütüphaneleri bağışı gerçekleştirilecek.