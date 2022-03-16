‘Hayatımızı geri aldık bireysel tedbirlere devam’

KARADENiZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19 salgınıyla mücadelede ülkemizin geldiği son durumu değerlendirdi: Dünyada her gün 1 milyonun üzerinde pozitif vaka, 4-5 bin civarında vefat var. Fakat önceki yıllar gibi değiliz. Hayatımızı salgından geri aldık, normalleştik. Endişe ve korkular azaldı. Kovid, toplumsal tehdit olmaktan çıktı. Salgın artık grip gibi sıradanlaştı. Bireysel tedbirlerle kendimizi koruyarak, hayata devam etmeliyiz.