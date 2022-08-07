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Giriş Tarihi: 8.8.2022

‘Hayatta kalmam mucize’

Vidanjörün çarptığı kamyonetin kasasından havaya fırlayıp 20 metre ileriye düştüğü kazadan yara almadan kurtulan Yasin Irmak, “Görüntüleri izleyince şoke oldum” dedi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
‘Hayatta kalmam mucize’
Çorum'da vidanjör ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında kamyonetin kasasından havaya fırlayarak 20 metre ileriye düşen ve kazadan sonra ayağa kalkıp yürümesi ile herkesi şaşırtan 17 yaşındaki Yasin Irmak, "Öyle bir savrulmadan sonra hayatta kalmam tam bir mucize" dedi. Önceki gün meydana gelen kazada, mobilya firmasında çalışan ve montaja giden üç işçinin bulunduğu kamyonet, Mehmet Şen'in kullandığı Çorum Belediyesi'ne ait vidanjörle kavşakta çarpıştı. Kazada, vidanjörün çarptığı kamyonet kendi etrafından döndükten sonra devrildi. Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan Yasin Irmak, çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp yola savruldu. Yaklaşık 20 metre uçup yola düşen Irmak, 6 kişinin yaralandığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kameralara yansıyan görüntülerde Irmak'ın yere düştükten hemen sonra ayağa kalkarak yürümesi herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyada Irmak'ın mucize kurtuluşuna "Öldürmeyen Allah öldürmüyor" yorumları yapıldı.

'O AN HERŞEY SIFIRLANDI'
Irmak, kaza anında yaşadıklarını anlattı. Mobilya firmasında çalıştığını belirten Yasin Irmak, "O gün iki arkadaşımla birlikte dolap montajına gidiyorduk. Kırmızı ışıkta geçince vidanjör bize çarptı. O anda ben kamyonetin kasasındaydım. Kamyonetten fırlayıp metrelerce uzağa düştüm. O an beynimde her şey sıfırlandı. Hiçbir duygum yoktu. Ne ölümü ne bir başka bir şeyi düşünebiliyordum. Hemen ayağa kalkıp üzerimi silkeledim. ve yolun kenarına geçtim Vatandaşlar bana su verdi. Kaza anını gösteren görüntüleri izleyince şoke oldum. Öyle bir savrulmadan sonra hayatta kalmam tam bir mucize. Babam bu kazadan dolayı kurban kesecek" diye konuştu.

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‘Hayatta kalmam mucize’
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