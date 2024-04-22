Haydi Ali iyileş de gel

Mardin Nusaybin'de yaşayan Ziya ve Saliha Akyüz çiftinin 3.5 yaşnıdaki SMA'lı oğulları Ali'nin yurtdışında tedavi olabilmesi için düzenlenen valilik onaylı yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Zorlu süreçte 3 kez kalbi duran Ali'nin tedavisi için gereken para toplandı. Aile Türkiye'deki işlemlerinin ardından Dubai'ye gidecek. Mutluluğunu SABAH'la paylaşan anne Saliha Akyüz, "Bugünü o kadar çok bekledik ki bugünün hayalini o kadar kurduk ki kaç geceyi sabah ettik, kaç sabahımız gece oldu bilmiyoruz. Rabbimize ve vesile olan herkese şükürler olsun. Biz Ali'mize bugün kavuştuk. Bugün Ali'miz evine, yuvasına ait oldu. İlk kez bu duyguyu yaşadık. Bir kuş gibi uçup gitmesin diye tüm kuşları onun için topladık. Şimdi Ali'miz kazandı" dedi.