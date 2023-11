Haydi Civan başarabilirsin

Küçük bedeniyle lösemiye karşı verdiği mücadelede başarılı olan Civan Kahraman'ın hastalığı yeniden nüksetti. 2 kez lösemiyi yenip 3'üncü kez yeniden lösemi teşhisi konulan Civan ve ailesi umudunu yitirmeden savaşmaya devam ediyor. İstanbul'da Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) Lösante Hastanesi'nde tedavisi devam eden Civan şu an ilik nakli olmayı bekliyor. Anne Zeycan Kahraman, löseminin en güçlü savaşçısı olduğunu belirttiği oğlu Civan'ın yeniden iyileşeceğine inandığını söyledi. Anne Kahraman, "Tekrarlar üst üste gelince umudumuzu zaman zaman kaybettik.'Bundan sonra ne olacak, sürekli böyle mi olacak?' diye çok düşündüm, çok üzüldüm. Ama şu an oğlum için toparlandım ve yeniden ayağa kalktım. O bu kadar güçlü dururken ben umutsuz olamam. Umudum da diri ben de diriyim. Oğlumun bu hastalığı daha önce iki kez yendiği gibi yeniden yeneceğine inanıyorum. Kanser değil biz güçlüyüz" sözleriyle duygularını paylaştı.Baba Yılmaz Kahraman, oğlunun ilk teşhisinin konulduğu lösemiyi LÖSEV sayesinde yendiklerini anlattı. Civan iyileştikten sonra döndükleri memleketleri Diyarbakır'da lösemi teşhisi konulan aileler için LÖSEV gönüllüsü olan baba Kahraman, "LÖSEV'le tanıştıktan sonra hızlıca tedavi süreci başlamıştı. Bundan önceki iki teşhisi LÖSEV sayesinde atlattık. Ben de LÖSEV gönüllüsü olarak LÖSEV'i bilmeyen ailelere yardımcı olmaya çalıştım. Birçok lösemi teşhisi konan çocuğun LÖSEV'de tedavi edilmesini sağladım" diye konuştu. Oğlu Civan'ın yeniden lösemi olması üzerine duygularını anlatan Kahraman, "Daha önce iki kez başardık yine başaracağız. Biz buna inanıyoruz. Şu an ilik nakli bekliyoruz. Kana ihtiyacı oluyor. Kan bulmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.