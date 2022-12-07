Haydi Türkiye Can’a can ol

Türkiye'de tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle, akciğeri büyürken trakesi gelişmediği için nefes almasını güçleştiriyor. Nefes alma sorunu yaşadığı için sürekli evde olan Can, henüz 5.5 yaşında olmasına rağmen, annesi sayesinde İngilizce ve Rusça konuşmayı da öğrendi.







Tek arkadaşı ve en yakın dostu ise kendi eğittiği muhabbet kuşu. Can'ın nefes borusunun da kısmen çökmesine neden olan hastalığın, Türkiye'de tedavisi yok. Tek kurtuluşu ise ilk ameliyatını bir hayırseverin yardımıyla olduğu İsrail'de yapılacak ikinci ameliyat. Ailenin başlattığı yardım kampanyası devam etse de Can'ın en geç 2 ay içinde ameliyat olması gerekiyor.

Ameliyatın maliyeti ise 300 bin dolar. Rusya'da çalıştığı sırada tanışıp evlendiği eşiyle birlikte bu parayı karşılayacak gücü olmayan inşaat teknikeri baba Özkan Bayraktar, "Trake gelişimi 6 yaşından sonra duruyor. Can büyüme aşamasında olduğu için, ameliyat olmazsa trake gelişimi gerçekleşmeyecek. 2020'de hayırseverlerin yardımıyla ilk tedavisi yapıldı. Boğazındaki parçacıklar alındı. Bu operasyondan sonra daha iyi nefes ve kilo almaya başladı. 6 ay sonra gitmemizi istediler ama araya pandemi girdi ve giriş-çıkışlar kapandı. Şu anda solunum yetmezliği yaşıyor, ses kısıklığı var. En küçük bir enfeksiyonda nefes alamıyor. İlerleyen süreçte konuşamayacak. Oğlumun hayatı 300 bin dolara bağlı ve eğer bu para bulunamazsa oğlumuz hayatını kaybedecek" dedi.

"BANA OĞLUMUN HAYATINI BAĞIŞLAYIN"

Anne İrina Bayraktar'da, "Herkesin evladı var. Allah kimseye evlat acısı ve dermansız dert vermesin. Oğlumuzun hayatı sadece 300 bin dolara bağlı. Bana oğlumun hayatını bağışlayın" dedi.