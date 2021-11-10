Haydi Türkiye Cuma’nın umudu ol

MardinKızıltepe'de yaşayan bir çocuk babası Cuma Yıldız (30), üç yıl önce tadilat için çıktığı evinin çatısında dehşeti yaşadı. Bakım onarım yaptığı sırada evin bir metre yakınındaki yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılan baba ağır yaralandı, 3 ay yoğun bakımda kalıp 12 ameliyat geçirdi. Çalışamaz hale gelen Yıldız işini de kaybedince, tek geçim kaynağı devletten aldığı engelli maaşı eşinin aldığı bakıcı maaşı oldu. Mahkemeye başvurdu, yaşadığı bina ruhsatsız olduğu için bir de kusurlu bulundu. Hayatı altüst olan genç babanın umutlarını ise biyonik kollar ve bacağa sahip olma şansı yeşertti. Biyonik protezlerle tekrar eski günlere dönebilmenin hayaliyle yaşayan Yıldız, protez uzuvların yaklaşık 2 milyon liralık maliyetini karşılayabilmek için Mardin Valiliği onaylı bağış kampanyası başlattı. SABAH'a konuşan Yıldız "Tekrar işimi, hayatımı ellerime almak istiyorum. Kızım Amara 6 yaşında, okula başlayacak. Gözümün önünde büyüyor ama ben ona doya doya sarılamıyorum. Biyonik protezlerle kızıma sarılabilmek için gün sayıyorum. Ancak protezlerin maliyetini karşılayamıyorum. Şükürler olsun ki 6 ayda 240 bin lira bağış toplayabildik. Gerisini toplayacağımıza inanıyorum. Çok şey istemiyorum. Sadece kızıma, aileme bakabilmek, eski hayatımı geri istiyorum" dedi.