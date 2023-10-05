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Giriş Tarihi: 6.10.2023

Haydi Türkiye Meva’ya nefes ol

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Haydi Türkiye Meva’ya nefes ol
İstanbul'da 5.5 ay önce doğan ve ilk topuk kanı testiyle SMA hastalığı teşhisi konulan Meva Güneş bebeğin ailesi 'Zolgensma' gen tedavisine ulaşmak için hayırseverlerin yardımını bekliyor. SABAH'a konuşan Meva'nın babası Arda Kadir Güneş, "Evladımız için bir şeyler yapmalıydık.



Valilik onaylı kampanya başlattık. Tedavi için 50 milyon lira gerekiyor. 1 ayda yüzde 15'ini toparladık Doğumdan dört ay sonra solunum problemi yaşamaya başladı. İlk kablolarla gördüğümüzde yüreğimiz yandı. Evladımızda solunum destek cihazı var. Ayrıca hortumla besliyoruz. Geçen her süre bebeğimizin aleyhine işliyor, bebeğimiz kaslarını kaybediyor" dedi.

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Haydi Türkiye Meva’ya nefes ol
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