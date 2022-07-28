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Giriş Tarihi: 28.7.2022 16:30

HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi telefonuna indirdi

Çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması 2 yaşında. Uygulamayı 2 yılda telefonuna indiren kişi sayısı ise 218 bin oldu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi telefonuna indirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıkları bünyesinde çevre, doğa ve hayvanlara, karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla 81 il ve ilçelerde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri kuruldu. Ülke genelinde 2 bin 230 personel ve 172 ekiple hizmet veriliyor.

Vatandaşların suç teşkil eden olayları HAYDİ ekiplerine daha hızlı ulaştırabilmesi ve bu konuda farkındalığı arttırmak için ise Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile ortak yapılan çalışma sonucu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması 28 Temmuz 2020'de hayata geçirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma gibi adli veya idari işlem yapılması gereken suçların ihbarını anlık olarak HAYDİ uygulaması üzerinden alarak müdahale ediyor.

UYGULAMAYI 2 YILDA 218 BİN KİŞİ TELEFONUNA YÜKLEDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; HAYDİ uygulamasını, faaliyete geçtiği tarihten itibaren 218 bin kişi akıllı telefonlarına yükledi. Bu kapsamda, uygulama üzerinden gelen 43 bin 484 yardım çağrısına HAYDİ ekipleri tarafından anında ulaşıldı.

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HAYDİ uygulamasını 2 yılda 218 bin kişi telefonuna indirdi
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