Hayırlı evlat

İstanbulPendik'te hemşire Gülsüm Aydın (21), kronik böbrek yetmezliği nedeniyle nakil olması gereken annesi Sevgi Aydın'a (49) kilolu olduğu gerekçesiyle verici olarak kabul edilmeyince sıkı bir diyete girdi. Aydın, 3 haftada 15 kilo verdi ve annesine ikinci hayatı hediye etti. Gülsüm Aydın, "Annem bir yıldır diyalize giriyordu. Psikolojisi iyi değildi. Çok fazla içine kapanmıştı. Hiç düşünmeden kararımı verdim. Anneme umut olabilmek için kilo vermek istedim. 3 haftada hırs yapıp 105 kilodan 90 kiloya kadar düştüm. 5 ay önce omurgamı kırdım. Psikolojik olarak 'Bu ameliyatı kaldırabilir miyim?' diye düşündüm. Anneme acımı hiç belli etmedim. Acımı, annemin böbrek nakli sonrasında mutluluğunu görerek atlattım" dedi. Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan, "Biz 6 ayda zayıflayın, en az 15 kilo verin sonra tekrar değerlendirelim dedik. Ancak 3 hafta gibi kısa bir sürede bu kiloları verip uygun vücut kitle indeksi seviyesine indi. Gülsüm bize ameliyattan sonra da zayıflayacağı sözünü verdi. Böylece hem annesini kurtardı, hem de zayıflayarak obezitenin getireceği hastalıklardan kendisini kurtarmış oldu" diye konuştu.