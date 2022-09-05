Haberler Yaşam Haberleri "Hayme Ana 741. Anma ve Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu
Giriş Tarihi: 5.9.2022 13:42 Son Güncelleme: 5.9.2022 13:47

"Hayme Ana 741. Anma ve Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde düzenlenen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Hayme Ana 741. Anma ve Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana (Devlet Ana), 741. kez düzenlenen programla anıldı. Çarşamba köyünde başlayan programa Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Protokolü, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve binlerce vatandaş katıldı. Resmi tören öncesi TRT sanatçıları Türk Tasavvuf Müziği ve ilahi dinletisi sundular. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile resmen başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasıyla açıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı konuşmada, "Hayme Ana, Konya-Karaman'da Zübeyde Hanım, Kütahya'da Nezahat Onbaşı, Domaniçli Habibe, Kastamonu'da Şerife Bacı, Erzurum'da Nene Hatun, Malatya'da Songül Yarbay, Gölbaşı'nda Demet Sezen, Çorum'da Aybüke öğretmen, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan cesur analardır. Hayme Ana'mızın türbesine gittiğinizde, kapıda, bir söz karşılar sizi. O sözde Atatürk şöyle der, 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' der. Bugün burada bir arada oluşumuzun sebebi de işte bu duygu ve düşüncedir. Eğer ecdadımızı tanır, bilir, anlar ve buna göre bir duruş ve irade gösterebilirsek geleceğimizi de güvenle inşa ederiz. Bu yıl burada Hayme Ana'yı 741. kez anarken Domaniç'in de düşman işgalinden kurtuluşunun da 100. yılını kutluyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Hayme Ana'nın aynı zamanda devletin bekası adına verilen emeğin en yüce örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Hayme Anamız dağılma noktasına kayı boyunu ayağa kaldırarak Domaniç'e kadar selametle getirmesiydi. Devletin bekası adına o ulvi mücadeleye vermeseydi, bağımsızlıktan söz etmek mümkün olmayacaktı. Onun Oğuz yurdunu gönendiren hidayeti ve öğretileri sayesindedir ki Osmanlı devletimiz varlığı ile üç kıtaya yedi cihana hükmetmiş, toprak Türk'e vatan kılınmıştır. Onun cefakâr bilge ve asil gönlü kadınlarımıza ilham olmuş, asırlar sonra dahi cephelerden cephelere duyulmuştur. Obaya sığmayan bir ufuktur o, iman ile idealini var eden, inanç ile tarihi abat eden bir kadım şahsiyettir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, sahne alan Domaniç folklor gösterisi ve ardından atlı okçuluk ekiplerinin gösterileri ile devam eden şölen, Söğüt'e temsili göç yürüyüşü ile son buldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MASTERCHEF kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? 4 Eylül 2022 dün akşam Masterchef kim gitti? İşte elenen isim
Aile Destek programı ödemesi yattı mı, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Eylül ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri Eylül 2022: Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet ile nasıl yapılır; ödemeler yattı mı?
Ekranda yalan sahada şantaj! İBB yatırımın üzerine çöküp yalıları da satacak
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi! İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?
Kabinede son dakika | 2 bin TL'lik borçlar silinecek, ucuz konut temin edilecek! Gözler Başkan Erdoğan'da
Emekli promosyon ödemeleri 10 Bin TL sınırında! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek rakamlar
YKS ek tercih ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM boş kontenjanlar 2022 sorgulama
YKS EK TERCİH tarihleri belli oldu! ÖSYM boş kontenjan 2022 listesi ile YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlıyor?
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
ARKADAŞINA GÖNDER
"Hayme Ana 741. Anma ve Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA