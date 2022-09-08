Hayvanat bahçesinden kaçtı bisikletle geri döndü

UKRAYNA'NIN Harkiv şehrinde bir şempanze, hayvanat bahçesinden kaçtı. Bakıcılarının uzun uğraşları sonucu şempanze 'Chichi' bisiklete bindirilerek ikna edildi. Ukrayna'nın Harkiv şehrinde hayvanat bahçesinden kaçan şempanze için görevliler seferber oldu. 10 yaşında olduğu belirtilen Chichi adındaki şempanze, yaklaşık 2 saat boyunca kent merkezindeki parkları ve sokakları gezdi. Bakıcısı şempanzeye yavaş yavaş yaklaşmayı denedi. İletişim kurmakta başarılı oldu. Ancak şempanzeyi geri götüremedi. Yağmurun başlamasıyla tekrar bakıcısının yanına gelen Chichi'ye yağmurluk giydirildi. Yaramaz şempanze için en sonunda bir bisiklet getirildi. Chichi'yi bisiklete bindiren görevliler onu hayvanat bahçesine götürmeyi başardı. Chichi'nin hayvanat bahçesinden nasıl kaçtığı hâlâ bilinmiyor.