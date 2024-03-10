Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Şanlıurfa’da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Mehmet Şimşek'i taşıyan Ankara-Şanlıurfa uçağı, GAP Havalimanı bölgesinde yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Mehmet Şimşek'in ilk adresi Şanlıurfa Valiliği oldu. Valilikte Bakan Şimşek'i Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ ile AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Emin Önen, Cevahir Asuman Yazmacı, Abdurrahim Dusak, İbrahim Eyyüpoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu karşıladı.

Valilikteki program basına kapalı olarak devam etti. Bakan Şimşek, gün içinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret ederek, kentte devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi alacak. Daha sonra Şimşek, Şanlıurfa AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.