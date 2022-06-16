Haberler Yaşam Haberleri Hedefteki Adam filmi nerede çekildi, kaç yılında ve film kaç saat? Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 16.6.2022 12:40

Hedefteki Adam filmi nerede çekildi, kaç yılında ve film kaç saat? Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hedefteki Adam filmi nerede çekildi, kaç yılında ve film kaç saat? Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hedefteki Adam filmi 16 Haziran Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında olacak. Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan CIA ajanının çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılmasını anlatan film 2014 yılı yapımı olup aksiyon ve gerilim türlerindedir. Peki; Hedefteki Adam filmi nerede çekildi ve film kaç saat? Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?

Senaristliğini Bill Granger'ın yaptığı Hedefteki Adam filmi 16 Haziran Perşembe akşamı Show Tv'de seyircisi ile buluşacak. Aksiyon, casusluk, gerilim türlerinde film severler filmin konusu ve oyuncu kadrosunu öğrenmek istiyor. CIA ajanının eski görevine tekrar çağrılması üzerine başlayan aksiyon dolu hikayeyi ele alan Hedefteki Adam filmi nerede çekildi, kaç yılında ve film kaç saat? Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİ KONUSU

Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşecektir.

HEDEFTEKİ ADAM OYUNCULARI

Hedefteki Adam'ın oyuncu kadrosunda Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga Kurylenko, Bill Smitrovich, Amila Terzimehic ve Lazar Ristovski yer alıyor.

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hedefteki Adam filmi Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde çekildi.

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİ KAÇ SAAT?

2014 yapımı Hedefteki Adam filmi 1 saat 48 dakikadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hedefteki Adam filmi nerede çekildi, kaç yılında ve film kaç saat? Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA