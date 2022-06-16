Senaristliğini Bill Granger'ın yaptığı Hedefteki Adam filmi 16 Haziran Perşembe akşamı Show Tv'de seyircisi ile buluşacak. Aksiyon, casusluk, gerilim türlerinde film severler filmin konusu ve oyuncu kadrosunu öğrenmek istiyor. CIA ajanının eski görevine tekrar çağrılması üzerine başlayan aksiyon dolu hikayeyi ele alan Hedefteki Adam filmi nerede çekildi, kaç yılında ve film kaç saat? Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?
Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşecektir.