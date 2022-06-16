Hedefteki Adam filmi nerede çekildi, kaç yılında ve film kaç saat? Hedefteki Adam konusu nedir, oyuncuları kimler?

HEDEFTEKİ ADAM FİLMİ KONUSU

Başarısız bir davanın ardından işinden ayrılan emekli bir CIA ajanı olan Devereaux (Pierce Brosnan), çok özel bir görev için tekrar göreve çağrılır. Ancak bu zorlu görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya gelecek, yüksek mevkilerdeki CIA yetkilileri ve Rusya'nın yeni seçilmiş devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşecektir.