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Giriş Tarihi: 30.1.2024

Hediyem Eyüpsultan mağazası açıldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hediyem Eyüpsultan mağazası açıldı
Eyüpsultan'da el emeği eserlerin yer aldığı Hediyem Eyüpsultan mağazası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından açıldı. Mağazanın sosyal belediyecilik anlamında çok kıymetli olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "Sayın Başkanımız mağazayı kadınların ve engellilerin el emeği göz nuru ürünlerinin satıldığı marka haline getirdi. Buradaki her eser bir ailenin evine ekmek parası, istihdam olacak. Organik, doğal ve yüzde yüz Eyüpsultanlı bir eser olacak" dedi. Başkan Deniz Köken de "Raflardaki eserlerde Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinin, Eyüpsultanlı zanaatkar ve tasarımcıların el emeği, göz nuru vardır. Yerli malı hediyelerle sevdiklerimizi mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Hediyem Eyüpsultan mağazası açıldı
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