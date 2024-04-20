Heimlich manevrası yine hayat kurtardı! O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

"BELKİ ÖLEBİLİRDİ"

Bir dönem güvenlik kursuna gittiğini, burada ilkyardım eğitimi aldığını söyleyen market sahibi Halil İbrahim Çatan ise, Bizim toptancı gelmişti. Bende eşyaları düzeltiyordum. Bizim yan taraftaki komşu geldi, su aldı ve yan tarafa geçti. Bir tane ağrı kesici hap içti. Bir baktım nefes alamıyor. Boğulacak gibi oldu. Yanıma geldi. Benim aklıma hemen Heimlich manevrası geldi ve onu yaptım.