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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Helal olsun Niyazi kaptan

Helal olsun Niyazi kaptan
BURSA İnegöl'de halk otobüsü şoförü, araçta fenalaşan müşterisini hastaneye götürüp hayatını kurtardı. Alanyurt'tan yolcu taşıyan İnegöl Belediyesi Ulaştarma AŞ'de (İNULAŞ) çalışanı Niyazi Ateş yönetimindeki toplu taşıma aracına binen müşterilerden Meral Y. (38) fenalık geçirdi. Durumu fark eden otobüs sürücüsü, gaza bastı. Hastanenin yolunu tutan sürücü, acil servis önüne kadar gelip hastayı acil servise aldırdı. Vatandaş, tedavi altına alındı. Kahraman sürücünün yaptığı bu davranış çevredeki vatandaşlar ve yolcular tarafından takdirle karşılandı. Hastanede tedavisi süren vatandaşın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum" dedi. İHA

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Helal olsun Niyazi kaptan
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