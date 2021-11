Helal olsun sana Cem

Aylin Sezgin doğum yaptığı 1997 yılında ikizleri 3 aylıkken bazı şeylerin ters gittiğini anlamıştı ama ne olduğunu çözemedi. Otizmin ne olduğunu bilmiyordu bu sebeple çocukları 15 aylıkken ikizlerden birinin otizmli olduğunu söylediklerinde neyle karşılaştığını anlamadı. Türkiye'deki çocuk psikiyatrisi ve klinik psikolog bir açıklama yapmayınca Sezgin, bu hastalığı kendisi araştırmaya başladı. Ama asıl gerçekle yurt dışında yüzleşti. Sezgin, bir arkadaşının tavsiyesiyle oğlu Cem'i de alarak Amerika'daki bir merkeze götürdü ve Cem'e burada 12 saat içinde otizm teşhisi koyuldu.

"ÖĞRETMENİ, AVUKATI, DOKTORU VE EN SON ANNESİ OLDUM"

Hastalıkla ilk yüzleştiğinde korkunç bir şok yaşadığını dile getiren Sezgin, yaşadıklarını ve oğlunun tedavi sürecini SABAH'a anlattı. Kabullenme ve harekete geçme sürecinin orada gerçekleştiğini söyleyen Sezgin, "Ne yapmanız gerektiğini kesin bir dille size anlatıyorlar. O merkezde her yaşta ve farklı düzeylerdeki otizmli çocukları gördüm. Otizm tanısından sonra oğlumun haklarının savunucusu oldum, bir bakıma önce öğretmeni, sonra avukatı, sonra doktoru ve en son annesi olmam gerektiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

OTİZMİN BİLİNEN TEK ÇARESİ EĞİTİM

Otizmin bugün bilinen tek çaresinin eğitim olduğunu söyleyen Sezgin, "Yurtdışında ailesi olarak bizlerin de dâhil olduğu bir eğitim süreci yaşadık. Yurtdışından döndükten sonra üniversiteden arkadaşım Mine Narin ile birlikte konuşurken kendisi konuyla ilgilenmeye başladı. Yurtdışında otizm alnında çalışan merkezleri gezdi, birçok kitap okudu, uzmanlarla çalışmalar yaptı. 2 yıllık bir çalışma sonunda 2003 yılında 'otizm ve yaygın gelişim bozukluğu' olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma bağımsız bireyler olarak kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak faaliyetlerine başladı. 2006 yılında da eğitim hizmetleri yanında değerlendirme hizmetleri, eğitimci yetiştirme programları, kütüphane hizmetleri sunulurken; aynı zamanda bilimsel çalışmalar ve yaygınlaştırma çalışmaları yapmak üzere Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulunu açtık" dedi.

CEM ARTIK BAĞIMSIZ BİR BİREY İŞE GİDEBİLEN BİR YETİŞKİN

Okul açıldığından bu yana Cem'in okulda, evde ve farklı toplumsal gelişmesini destekleyici nitelikte tam zamanlı yoğun ve birebir özel eğitimler aldığını dile getiren Sezgin, şunları söyledi: "Tabii pek çok problemli davranışı vardı ve bu davranışlar Cem ve bizler için oldukça zorlayıcıydı. Hem eğitmenler hem de bizler eğitim sürecinde iş birliği içinde olduk. Ki otizmli bireylerin eğitiminde ailenin iş birliği olmazsa olmaz. Eğitimle problemli olduğu davranışlarının yerine olumlu davranışlar kazandırdık. Tüm zorlukların üstesinden beraber gelmeye de devam ediyoruz. Cem, şu an 21 yaşında bağımsız bir birey gibi kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve işe gidebilen bir yetişkin. Toplumsal hayata uyumlu bir birey olarak günlük yaşantısına devam eden; restoranda yemek siparişi verebilen, kendi ihtiyaçlarını ifade edebilen, öz bakım gerektiren kişisel ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen, kendine yiyecek hazırlayabilen, günlük ev işlerini yapabilen bir birey. Cem lisede Güzel Sanatlar lisesine girmeyi ve buradan mezun olmayı başardı. Şu an haftada bir gün bir kargo firmasında destek elemanı olarak çalışıyor. Ayrıca Engelliler Milli Takımı'nda yüzücü olarak spor hayatına devam ediyor ve çeşitli olimpiyatlarda yarışarak kazandığı birçok madalyası var. Cem uzun yıllar piyano eğitimi almasının ardından iyi derecede piyano çalıyor. Şu an en büyük hayali ülkesini temsil eden milli bir yüzücü olmak. Cem'in gelişimi, değişimi ailesi olarak bizlerin de gelişimi değişimi."

HAYALİMİZ OTİZMLİ ÇOCUKLARIN ÖTEKİLEŞTİRİLMEDİĞİ BİR TOPLUM

Toplumumuzda otizmin yeterince bilinmediğine de değinen Sezgin, sözlerine şöyle devam etti: "En büyük eksikliğimiz bu, çocuklarımızın fiziksel görünümlerinde farklılık olmadığı için hayatın içinde farkında olunmuyorlar. Toplum olarak verebileceğimiz en büyük destek otizm bilgisini yakınındakiyle paylaşarak bu bilinci genele yaymamıza yardımcı olmaları. Toplum içinde otizmli bir birey ve aile gördüğünde onlara yardım edecek bilinç düzeyine erişmiş bir toplum, ötekileştirmeyen bir toplum, empati yapan bir topum en çok arzuladığımız şey. Hem otizmli çocuğu olan ailelerin, hem de toplumun diğer bireylerinin otizmli bireyleri kabul edip, ötekileştirmediği bir toplum hayalimiz. Gerçek hayatta da yansımalarını göreceğimize dair umudumuz tam ve eminiz bunu hep birlikte yapacağız. Biz de Tohum Otizm Vakfı olarak otizm alanında pek çok çalışma yaptık, yapmaya da devam ediyoruz ancak yaptığımız çalışmalardan en kritiği otizm farkındalığı yaratmak diyebiliriz."

Otizmli bireylerin yararına düzenlenen "Tohum Otizm Vakfı x Le Bedesten Yılbaşı Alışveriş Şenliği" 1 -2 - 3 Aralık tarihlerinde Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul'da gerçekleşecek. Dileyen herkesin giriş ücretini ödeyerek ziyaret edebileceği şenlikte ziyaretçiler, yılbaşı öncesi Le Bedesten'in markalarının da yer aldığı alışveriş şenliğinde sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukların eğitimine katkıda bulunarak onları da sevindirecekler. Etkinlik giriş ücreti ve katılımcı firmalardan sağlanan gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı'nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.