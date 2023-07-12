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Giriş Tarihi: 12.7.2023 11:02

Helikopter kazasından kurtulan Rus pilot Türkiye’ye teşekkür etti: Ancak akrabalarım bana böyle bakardı!

Denizli’de geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen 2 kişinin öldüğü helikopter kazasından sağ kurtulan Rus pilot, kaza sonrasında kendisine gösterilen ilgiye hayran kaldı. “Ancak akrabalarım bana böyle bakardı” diyen Ilia Ivaschenko, “Şu an bir yangın ihbarı gelse, hiçbir karşılık beklemeden işimi yaparım” sözleriyle Türk yetkililere teşekkür etti.

İHA
Helikopter kazasından kurtulan Rus pilot Türkiye’ye teşekkür etti: Ancak akrabalarım bana böyle bakardı!
21 Eylül 2022 tarihinde Marmaris'teki orman yangınına müdahale etmek için Kastamonu'ndan havalanan helikopter, yakıt ikmali yapmak için Denizli'nin Çardak ilçesine iniş yaptığı esnada yaşanan bir kaza nedeniyle düştü. Yan yatarak sürüklenen helikopterin metal yığınına döndüğü kazada Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olay yerinde hayatını kaybederken; Rusya vatandaşı kaptan 1'inci pilot Ilia Ivaschenko, 2'inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise yaralandı.
Yaşanan kazada bacakları ve kaburgası kırılan, akciğerinde sönme yaşanan Rus pilot Ilia Ivaschenko, geçirdiği 10 ameliyatın ardından koltuk değnekleriyle de olsa yürümeye başladı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi gözetiminde tedavisine devam edilen Ivaschenko, başka orman teşkilatı ve doktorlar olmak üzere kendisine gösterilen ilgi ve sunulan imkanlar karşısında büyük bir memnuniyet yaşadı. Kendiyle yakından ilgilenen Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'e orman teşkilatı ve Türkiye'ye teşekkür etmek istediğini ifade eden Ivaschenko'nun bu arzusu yerine getirildi. Tedavisinde aşama kat edilmesi beklenen Rus pilotun sağlık durumunun iyiye gittiğinin bildirilmesinin ardından Denizli'ye gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Ivaschenko'yu evinde ziyaret etti.

Ivaschenko'yu kazanın ardından hastanede de ziyaret ettiğini anımsatan OGM Genel Müdürü Karacabey, "Şu anda kendisini, hastanedeki halinden daha sağlıklı gördüm. Bu ekip, Kastamonu'dan Muğla'da çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için hareket etmişti. 21 Eylül gününü iyi hatırlıyorum; biz de Ankara'dan çıkmıştık ve yoldayken kaza haberini aldık. Kaza sonrası helikopteri yerinde gördük. O kazadan 5 arkadaşımızın sağ çıkmış olmasından çok büyük memnuniyet duyduk. Diğer iki arkadaşımız için çok üzüldük. Allah'ım kurtulanlara bir imkan daha verdi. İnşallah inanıyoruz ki çok kısa sürede tamamen iyileşecek ve bu helikopterlerle tekrar görev yapacak. Şimdiye kadar verdiği emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Biz orman yangınları ile mücadele ederken 135 mesai arkadaşımızı şehit verdik. Bunları sayarken hangi ülkenin vatandaşı diye bakmıyoruz. Çünkü bunların içerisindeki bulunan 14 kişi, Türk olmayan kişilerdir. Maalesef 21 Eylül 2023 tarihindeki kazada da 2 mesai arkadaşlarımızı da kaybettik. Şükürler olsun ki diğerleri ayakta ve onlar her geçen gün daha iyi olacaklar" dedi.

Kaza sonrası hiç beklemediği bir ilgi ve alakayla karşı karşıya kaldığını ifade eden Ilia Ivaschenko ise Denizli Orman Bölge Müdürlüğü personelinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve PAÜ hekimlerinin de tedavisi için ellerinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi. Uygulanan başarılı tedavi sayesinde bugün hayatta olduğunun altını çizen Ivaschenko, "Şu anda Bölge Müdürümüz gelip, bir yangın ihbarı olduğunu söylerse; ben Denizli için karşılıksız bir şekilde işimi yaparım. Ben Orman Müdürlüğünün bu kadar azimli çalışmasına ve benimle çok iyi ilgilenmelerine şaşırdım. Ankara'daki yetkililere ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bir can borcum var. Ben bu kadar sıcaklığı ancak kendi akrabalarımdan görebilirdim. Ama artık siz benim canım ve her şeyimsiniz. Ben onur ve gurur duyuyorum. Ben artık orman ekibinin bir üyesiyim ve her zaman Orman Müdürlüğünün hizmetine hazırım. Orman Müdürlüğü personelleri benim sağ ve sol kolum oldular. Benim için çok çabaladılar ve onlar sayesinde daha iyi durumdayım" diye konuştu.
Ziyaretin ardından Genel Müdür Karacabey ile birlikte Denizli Orman Bölge Müdürlüğü helikopter pistine gitmek isteyen Ivaschenko, burada İzmir'deki yangın görevinden dönen helikopterin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Görevli Rus ve Türk pilotlarla sohbet eden Ivaschenko, sağlık sorunları nedeniyle henüz kullanabileceği aşamaya gelemediği helikoptere bakarken duygusal anlar yaşadı.

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Helikopter kazasından kurtulan Rus pilot Türkiye’ye teşekkür etti: Ancak akrabalarım bana böyle bakardı!
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