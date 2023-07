Helikopter kazasından kurtulan Rus pilot Türkiye’ye teşekkür etti: Ancak akrabalarım bana böyle bakardı!

Ivaschenko'yu kazanın ardından hastanede de ziyaret ettiğini anımsatan OGM Genel Müdürü Karacabey, "Şu anda kendisini, hastanedeki halinden daha sağlıklı gördüm. Bu ekip, Kastamonu'dan Muğla'da çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için hareket etmişti. 21 Eylül gününü iyi hatırlıyorum; biz de Ankara'dan çıkmıştık ve yoldayken kaza haberini aldık. Kaza sonrası helikopteri yerinde gördük. O kazadan 5 arkadaşımızın sağ çıkmış olmasından çok büyük memnuniyet duyduk. Diğer iki arkadaşımız için çok üzüldük. Allah'ım kurtulanlara bir imkan daha verdi. İnşallah inanıyoruz ki çok kısa sürede tamamen iyileşecek ve bu helikopterlerle tekrar görev yapacak. Şimdiye kadar verdiği emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Biz orman yangınları ile mücadele ederken 135 mesai arkadaşımızı şehit verdik. Bunları sayarken hangi ülkenin vatandaşı diye bakmıyoruz. Çünkü bunların içerisindeki bulunan 14 kişi, Türk olmayan kişilerdir. Maalesef 21 Eylül 2023 tarihindeki kazada da 2 mesai arkadaşlarımızı da kaybettik. Şükürler olsun ki diğerleri ayakta ve onlar her geçen gün daha iyi olacaklar" dedi.



Kaza sonrası hiç beklemediği bir ilgi ve alakayla karşı karşıya kaldığını ifade eden Ilia Ivaschenko ise Denizli Orman Bölge Müdürlüğü personelinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve PAÜ hekimlerinin de tedavisi için ellerinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi. Uygulanan başarılı tedavi sayesinde bugün hayatta olduğunun altını çizen Ivaschenko, "Şu anda Bölge Müdürümüz gelip, bir yangın ihbarı olduğunu söylerse; ben Denizli için karşılıksız bir şekilde işimi yaparım. Ben Orman Müdürlüğünün bu kadar azimli çalışmasına ve benimle çok iyi ilgilenmelerine şaşırdım. Ankara'daki yetkililere ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bir can borcum var. Ben bu kadar sıcaklığı ancak kendi akrabalarımdan görebilirdim. Ama artık siz benim canım ve her şeyimsiniz. Ben onur ve gurur duyuyorum. Ben artık orman ekibinin bir üyesiyim ve her zaman Orman Müdürlüğünün hizmetine hazırım. Orman Müdürlüğü personelleri benim sağ ve sol kolum oldular. Benim için çok çabaladılar ve onlar sayesinde daha iyi durumdayım" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Genel Müdür Karacabey ile birlikte Denizli Orman Bölge Müdürlüğü helikopter pistine gitmek isteyen Ivaschenko, burada İzmir'deki yangın görevinden dönen helikopterin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Görevli Rus ve Türk pilotlarla sohbet eden Ivaschenko, sağlık sorunları nedeniyle henüz kullanabileceği aşamaya gelemediği helikoptere bakarken duygusal anlar yaşadı.