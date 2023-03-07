Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu

İçişleriBakanı Süleyman Soylu, Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, bir helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, kahraman şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin."