Helikopteri pilot değil kendisi kullanmış

İstanbul Bostancı
'da 2018'de Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver
'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nca hazırlanan raporda şoke eden detaylar yer aldı. Bostancı Sahili
'nde 6 Eylül 2018'de kuyruk numarası "TC-HYU" olan, "BELL 430" model helikopter düşmüş, kazada Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver hayatını kaybederken pilot İsmet Özgür
yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hazırlanan "Hava aracı kazası araştırma ve inceleme nihai raporu" soruşturma dosyasına girdi.
'KAPTAN KOLTUĞUNDA'
Helikopterlerde sağ koltukta kaptanın oturması gerektiği vurgulanan raporda, kaza yapan helikopterin sağ koltuğunda Ünver'in oturduğu ve geçerlilik süresi dolmuş Hususi Pilot Lisans PPL (H) sahibi olduğu, emniyet kemerini takmadığı, muhtemelen kumandaların da Ünver'de olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Hava aracında herhangi bir motor arızasının olmadığı ve kazanın insan faktörüne bağlı meydana geldiği kaydedildi.