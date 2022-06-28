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Giriş Tarihi: 28.6.2022 14:10

Hem alkol hem resmi belgede sahtecilik!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Hem alkol hem resmi belgede sahtecilik!

Göztepe’de aracıyla seyahat ederken alkol kontrolüne takılan Cemil D. (20), yüksek alkollü çıkınca bin 500 lira para cezasından kaçamadı. Sonraki günlerde hastaneye giderek düşük alkollü olduğuna dair rapor alıp tarihini değiştirerek, Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak para cezasının kaldırılmasını istedi. Hakimlik ise ilgili sağlık kuruluşuna müzekkere yazarak gerçeği ortaya çıkardı ve Cemil D. Hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Göztepe'de 16 Eylül 2021 tarihinde aracıyla seyir halinde olan 20 yaşındaki Cemil D., polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolüne takıldı. Kontrol için durdurulan adam iddiaya göre polisin yaptığı test sonucu yüksek alkollü çıktı. Bunun üzerine polis, alkollü sürücüye bin 500 lira para cezası yazarak ehliyetine de 2 yıl süreyle el koyunca genç adam ilginç bir yönteme başvurdu.

RAPORUN TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Olaydan 3 gün sonra soluğu hastanede alan Cemil D., para cezasını ödememek için alkollü olmadığına dair bir rapor aldı. Hastane raporunun tarihini olayın olduğu günle değiştiren adam, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak kendisine kesilen para cezasına itiraz etti ve cezanın kaldırılmasını talep etti.

HAKİMLİĞİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Hakimlik, Cemil D.'nin sunmuş olduğu rapordan şüphelenerek ilgili sağlık kuruluşuna bir müzekkere yazarak genç adamın hangi tarihte rapor aldığının bildirilmesini istedi. Hastaneden gelen cevapta Cemil D.'nin alkolsüz olduğuna dair aldığı raporun 19 Eylül 2021 tarihli olduğu belirtildi. Böylece Cemil D.'nin raporun tarihini değiştirerek yeni bir suç işlediği anlaşıldı.

HEM İTİRAZA RED HEM SUÇ DUYURUSU

İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, verilen cezada hiçbir usulsüzlük ve aykırılık olmadığını vurgulayarak itirazı reddederken Cemil D. hakkında da sunduğu raporun çelişkili olmasından kaynaklı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Hem alkol hem resmi belgede sahtecilik!
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