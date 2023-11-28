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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Hem dolandırıldı hem suçlandı

Bülent Uygun ve arkadaşlarını 2.5 milyon lira dolandıran Ulaş Birihan’ın eşi Derya Birihan, ifadesinde Uygun’u mafyayla iş tutmakla suçladı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Hem dolandırıldı hem suçlandı
Kendisini DNA uzmanı olarak tanıtarak televizyon yayınlarına katılan ve "Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım" diyerek teknik direktör Bülent Uygun ile arkadaşlarını "kelepir arsa" vaadiyle yaklaşık 2.5 milyon lira dolandırıp sırra kadem basan Ulaş Birihan'ın yargılandığı davada eşi Derya Birihan ifade verdi. Birihan, mafyanın zorlamasıyla dairesinin elinden çıktığını söyleyerek Uygun'u suçladı.



KORKTUĞUM İÇİN DEVRETTİM
SABAH'ın gündeme getirdiği olaya ilişkin İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı olan Ulaş Birihan duruşmaya katılmadı. Derya Birihan ifadesinde; eşinin bir gün kendisini Ataşehir'de bir kafeye götürdüğünü burada Uygun ve bir arkadaşının olduğunu belirterek, "Uygun, eşimle ortak iş yaptığını ve zarar ettiklerini söyledi. 'Senin adına iki daire var, onları verirsen borcunuz kapanır' dedi. Ben de tapuları devrettim" dedi.
Birihan, birkaç ay sonra mafyatik bir ismin, "Borcunuz kaldı. 'Senin Avcılar'da bir dairen daha varmış, onu da vereceksin' dedi. Eve gelip gidip çocuklarımla tehdit ediyorlardı. 'Daha ne borcu' dedim, daireyi vermeyeceğimi söyledim. Birkaç ay sonra baş edemeyeceğimi ve canımızdan olacağımızı düşününce o daireyi de verdim" dedi.




MAHKEMEDE GARİP SAVUNMA
Eşinin Uygun'u dolandırdığını bilmediğini öne süren Birihan, "Uygun eşimin kendisini dolandırdığını söylemedi. Söyleseydi, daireleri vermezdim. 'Şikâyetçi ol, hakkını ara, cezasını çeksin' derdim. O gün kendisiyle aynı masada otururken yan masadaki biri sürekli beni izliyordu. Daireyi vermeseydim büyük ihtimalle bana zarar verecekti" şeklinde ifade verdi.

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Hem dolandırıldı hem suçlandı
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